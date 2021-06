Il Barcellona ha deciso di non esercitare l’opzione per il rinnovo di Juan Miranda. Il terzino dell’under 21 spagnola era in prestito al Betis Siviglia, dove passerà definitivamente a zero alla scadenza del suo contratto il 30 giugno. Il giocatore riceverà anche un indennizzo di 600 mila euro dal Barça, che però avrà diritto al 40% della futura rivendita. Lo riporta Mundo Deportivo.