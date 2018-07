Il Betis ha chiuso per William Carvalho, ormai ex mediano dello Sporting Clube de Portugal, così come riporta As. Il club biancoverde ha trovato un accordo col portoghese per quella che sarà l'operazione più onerosa nella storia della società andalusa: base di 17 milioni che possono salire fio sopra ia 25 coi bonus, alcuni più facili altri meno. Per il centrocampista lusitano invece è pronto un contratto quinquennale da 2,5 milioni netti a stagione. Il giocatore era stato cercato anche dall'Inter nelle passate settimane.