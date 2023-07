L'esterno catalano Martín Montoya, ex Barcellona e Inter, ha intenzione di rescindere il contratto col Betis Siviglia. Montoya ha ancora un anno di contratto e ma non rientra nei piani di Pellegrini, quindi è in corso la risoluzione del contratto per andare in contro a calciatore e società. Rayo Vallecano, Cadice ed Elche sono interessati. Lo riporta il portale 'Abc'.