È atterrato da poco meno di un'ora a Liverpool Norberto Beto, che come racconta The Athletic ha cominciato pochi minuti fa le sue visite mediche per poi firmare il suo nuovo contratto con l'Everton, che ha raggiunto un accordo di massima negli scorsi giorni con l'Udinese, che ha dato oggi il via libera per la partenza dell'attaccante portoghese.