Nuovo clamoroso capitolo nell'inchiesta sull'aggressione subita da Niccolò Bettarini davanti all'Old Fashion, noto locale milanese: in un'intercettazione telefonica dello scorso 7 luglio, riassunta nell'informativa agli atti dell'inchiesta della Squadra mobile e coordinata dal pm Elio Ramondini, il figlio di Stefano Bettarini e Simona Ventura spiega a un amico come i suoi aggressori siano stati picchiati in carcere su mandato dei capi ultras dell'Inter. Bettarini, scrive Repubblica, racconta: "di avere ricevuto in ospedale la visita dei capi della curva dell'Inter che gli hanno detto che a San Vittore hanno fatto picchiare i suoi aggressori, li hanno fatti gonfiare come 'le prugnè sia dagli sbirri che quelli dentro".



LA CURVA SMENTISCE - "Ora c'è uno dell'Inter che vuole parlare con me e sapere chi è stato ad aggredirmi", ha dichiarato Bettarini, ma l'avvocato del direttivo della curva nerazzurra Mirko Perlino spiega come la Curva Nord smentisca "assolutamente di conoscere Niccolò Bettarini e soprattutto di aver fatto picchiare i suoi aggressori". Perlino, riferisce Repubblica, aggiunge anche di aver visistato un suo assistito in carcere (uno degli aggressori di Bettarini) e che né lui né gli altri tre fermani sono stati aggrediti in carcere".



LA SCENA - Bettarini jr racconta all'amico anche la sua versione dei fatti relativi all'aggressione, risalente alla fine di giugno: "Si avvicina sto 'albanollo' e mi dice 'tu c'hai gli orecchini come i miei (...) mi ha dato il buffettino in faccia, io gli ho dato un cartone (...) e poi boh me ne sono trovati quindici addosso (...) da lì non ho più capito niente".