Come si legge su Corriere.it, il pm Elio Ramondini ha chiesto quattro condanne a 10 anni di carcere nel processo con rito abbreviato a carico dei quattro aggressori di Niccolò Bettarini, figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini, colpito con calci, pugni e otto coltellate lo scorso 1 luglio fuori dalla discoteca Old Fashion.



Bettarini, come si legge sempre su Corriere.it, è "risultato positivo ai test sull’uso di stupefacenti" quel mattino, come risulta dalla cartella clinica acquisita nel processo su richiesta delle difese, ma, ha sostenuto il pm, "questo non è reato ed è irrilevante" al fine della ricostruzione del tentato omicidio ai suoi danni.