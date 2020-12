Nella prima è stato un campione acclamato ovunque, nella seconda un dirigente vincente ma con qualche ombra intorno (ma lui uscì pulito dalla bufera di Calciopoli) e nella terza si è eclissato, preferendo un sabaudo silenzio al clamore di chi gravita intorno al mondo del calcio.(Pulici, Graziani, Paolo Rossi, Boninsegna, Altobelli, Pruzzo solo per citarne alcuni), sicuramente il più moderno, capace di coniugare l’incisività in area avversaria con un lavoro di squadra che in quegli anni non era richiesto agli attaccanti.avvenuto nel novembre dell'81 (legamenti del ginocchio, scontro con il portiere dell’Anderlecht Munaron).: aveva tempi di stacco pressoché perfetti e una torsione del collo che lo favoriva nelle girate sul secondo palo. Cross di Causio, colpo di testa di Bettega: la Juve di quell'epoca. Penna Bianca (per la precoce capigliatura argentata) sapeva anche parlare e relazionarsi (seppure con distacco) con la stampa dell’epoca, cosa non esattamente comune tra i suoi colleghi.Nella sua seconda vita il figlio di un’operaio veneto salito a Torino per lavorare alla FiatNon era amato da calciatore (nemmeno da tanti suoi compagni), lo è stato ancora meno - ovviamente - da dirigente.. Era il terzo della famosa Triade, dopo Luciano Moggi e Antonio Giraudo, sempre un passo indietro, appena un po’ defilato, presente/assente.Di certo - pur non essendo mai stato condannato dalla Giustizia Ordinaria né da quella Sportiva - non ha mai rinnegato almeno ufficialmente metodi e comportamenti dei due sodali, che però - tra di loro - ne parlavano come di un burattino aziendale. Due anni fa l'ex direttore generale era stato assolto dall’accusa - per lui come per Moggi e Giraudo - di aver «dopato» i bilanci della società bianconera tramite plusvalenze realizzate con la compravendita di calciatori. Nel ricordare un'uscita infelice di Bettega dopo la finale di Champions persa contro il Borussia Dortmund, disse Bettega che gli avversari avevano vinto perché «la federazione tedesca era più potente di quella italiana», vien da dire che in questa frase c'è tutto il modo di pensare di un uomo abituato al potere.Lontano da tutto, lui che per anni aveva svolto - con linguaggio forbito e buona presenza scenica - il ruolo di opinionista,