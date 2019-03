L'Italia Under 19 si è fermata sul 2-2 nella gara d'esordio contro il Belgio della Fase Elite delle qualificazioni agli Europei di categoria. Il capitano degli Azzurrini, Davide Bettella ha commentato così il pareggio ai microfoni di Calciomercato.com parlando del futuro del gruppo azzurro. Lui che da campione Primavera in carica con l'Inter è stato prima acquistato dall'Atalanta e poi ceduto in prestito al Pescara trovando però finora poco spazio per mettersi in mostra.



LAVORO SU ME STESSO - Bettella è però consapevole dei suoi mezzi e sa che questo gruppo e lui in primis possono togliersi grosse soddisfazione: "Dobbiamo compattarci e non snaturare il nostro gioco come abbiamo purtroppo fatto nel secondo tempo. Poco spazio? Io voglio diventare un grande difensore e ci riuscirò solo concentrandomi sul lavoro. Inter e Atalanta? Sto lavorando solo su me stesso".



Ecco nel nostro video tutte le sue dichiarazioni: