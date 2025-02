Beukema: "Juventus o Inter? Amo Bologna, guardo sempre il Manchester United"

della squadra in cui gioca e della sua città. Il difensore olandese classe 1997, arrivato dall'AZ Alkmaar per 8 milioni di euro nel mercato estivo del 2023, è primo nei duelli aerei e nei passaggi completati, oltre a essere l'unico centrale con almeno 15 presenze in questa Serie A a non aver mai preso un cartellino.Ecco le sue parole in un'intervista alla Gazzetta dello Sport:Mio papà è il mio agente assieme a un'altra persona, a loro ho sempre detto: quando c'è qualcosa di concretissimo, parliamone. Sennò, niente. Ecco: non ne abbiamo, una città speciale, gente educata e tifosi passionali. Sarà che ho vissuto tante estati da piccolo a Riccione, lì abbiamo un appartamento: di questo territorio mi piace tutto".

Io e Josh ci sentiamo sempre, anche stamattina. Non parliamo solo di calcio, ma di vita.Abbiamo una chat con lui e Ndoye e altri, c'è un'amicizia veramente forte fra tutti noi. Si era creata un'alchimia fra noi, che ancora oggi esiste, enorme, unica"., un corpo unico. L'anno scorso, prima della gara contro la Juve, nello spogliatoio ci hanno mostrato un video confezionato dall'ufficio stampa. C'erano tutti i famigliari, genitori, amici, mogli, fidanzate che ci salutavano con complimenti e amore. Ho ancora i brividi se ripenso ai miei genitori che dicono di essere orgogliosi di me.

fino alla zona centrale della difesa. Il motivo? Sono cresciuto di statura, sarebbe stata dura essere sottopunta o play., poco alla volta guadagnai fiducia, qualcuno si infortunò, trovai le giuste occasioni e feci diversi gol. Da lì iniziò".