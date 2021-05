Un giovane talento che può sbarcare in Italia. Juventus e Milan hanno messo gli occhi su ​Mads Beyer, centrocampista offensivo classe 2005 in forza al Brondby, dove è arrivato la scorsa estate dal ​Lyngby, uno dei club più interessanti a livello giovanile del panorama danese. Nei giorni scorsi, in compagnia dei suoi agenti, è sbarcato in Italia per fare visita ai centri sportivi di Milan, Juve e Inter, sono le prime due, al momento, a fare le cose sul serio. La concorrenza è forte, soprattutto dei club inglesi (Chelsea e Arsenal su tutti) ma il trasferimento nel nostro Paese è un'opzione che Beyer prende in grande considerazione, non solo per la pizza, della quale è molto goloso.



INIESTA E DE BRUYNE - Nel giro della nazionale under 17, ​Beyer può giocare anche mezzala o attaccante esterno, grazie al fisico (187 centimetri) e un'ottima accelerazione palla al piede. Diventare un professionista è la sua principale ambizione, per questo ha una cura quasi maniacale del suo corpo e della sua alimentazione. Allenarsi e dormire bene sono le sue priorità, senza dimenticare i momenti di svago con gli amici, necessari per prendere fiato e riposare la mente. Cresciuto nel mito del Barcellona e di Iniesta, è paragonato a de Bruyne del Manchester City. Ha solo 15 anni, ne deve fare di strada per sfondare, ma il talento non manca. L'interesse di Juve e Milan ne è la conferma.