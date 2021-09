Bianca, top model italiana, è una grande tifosa del, come ammesso su Instagram: "Milanista sempre ,da sempre e per sempre. Milanista nel cuore ma forse anche proprio nel DNA perché Milanista ci sono nata, non diventata. Le statuette di Baresi, Gullit, Van Basten e Rijkaard sul comodino di mio fratello, davanti al mio. Le litigate del papà e dello zio con l’unico che non fosse dei nostri, il nonno Juventino. Mio fratello che a tre anni chiese la maglia dell’Inter e che -invece- ricevette quella Rossonera. Scavalcare dal terzo al secondo anello in curva sud da ragazzina perché i biglietti se no non me li potevo permettere. Da bambina tifavo per non essere come mamma che quando c’era la partita si lamentava. Da ragazza, poi, per bestemmiare quando non andava e fare casino coi peggio quando si vinceva. Essere Milanista ha scandito memorie e regalato grandi soddisfazioni. Grazie Milan".