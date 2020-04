Mauro Bianchessi, ex responsabile del settore giovanile del Milan, ha parlato a Repubblica: "Galliani? Lo sento giornalmente, non si ferma mai. E' preoccupato ma sta già programmando il futuro per la prima squadra e per il settore giovanile. È mente e braccia della Lazio, è l’unico insostituibile. Ha dieci marce in più, come Galliani: guardate cosa è successo al Milan senza di lui...".