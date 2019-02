L'ex responsabile del settore giovanile del Milan, ora alla Lazio, Mauro Bianchessi racconta a Milanews.it l'operazione che ha portato Donnarumma in rossonero: "Tutti ne parlavano di Gigio e attorno alla famiglia c'era un esercito di società e di procuratori che se lo contendevano ed era impossibile muoversi. A me lo segnalò Gigi Romano, con una relazione dettagliatissima. A febbraio decisi di comunicare al papà che il ragazzo non ci interessava in modo che tutti sapessero che il Milan si era ritirato, ma in realtà monitoravo costantemente la situazione. A maggio restò solo una società su di lui, cioè l'Inter, che stava per far firmare il ragazzo e dopo essermi fatto autorizzare da Galliani, 24 ore prima della firma con l'Inter, a fari spenti uscii allo scoperto e chiudemmo in via Turati con la famiglia alla presenza di Galliani grazie anche alla volontà di Gigio di vestire la maglia del Milan. Rischiai molto con questa strategia ma è andata bene".