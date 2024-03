Bianco, Farioli, Possanzini: tre allenatori cresciuti con De Zerbi che si stanno affrancando

Ci sono tre allenatori che provengono da una ‘scuola’, o meglio ‘filosofia’, di gioco e di pensiero. Perché se lavori per un po’ di tempo con la stessa persona è naturale poi che finisci per assorbire dei codici, specie se il lavoro è condiviso con uno applicato come De Zerbi.



I TRE MOSCHETTIERI - Questi tre allenatori, tutti italiani, oggi hanno intrapreso una loro carriera e stanno dimostrando tutti e tre quanto valgono: Paolo Bianco, Davide Possanzini e Francesco Farioli. Gioco, punti… dati di fatto, concreti e visibili. Partiamo da chi, fuori dall’Italia, sta dimostrando alla Francia intera che… italians do it better. Francesco Farioli è quinto in classifica, a meno sei dal Brest secondo.



LA SORPRESA DELLA B - Tra i confini nazionali, invece, Paolo Bianco è attualmente l’allenatore del Modena e sta sorprendendo davvero tutta la B: è dentro la zona playoff e sogna in grande grazie a un calcio serio, metodico e applicato.



CAMPIONATO AMMAZZATO - In ultimo Davide Possanzini, che allena in una categoria inferiore ma solo momentaneamente, perché il suo Mantova sta letteralmente ammazzando il girone A di Serie C con 71 punti in 30 partite, e su di lui ci sono già interessi di club di A.



Farioli, Bianco e Possanzini. Competenza, professionalità e gavetta, con l’obiettivo di arrivare in alto e, chissà, un giorno, superare il loro maestro.