Il centrocampista della Reggiana Alessandro Bianco, in prestito dalla Fiorentina, ha parlato a FirenzeViola:



"Sicuramente vorrei tornare a Firenze da protagonista, spero succeda ma deciderà la società. L'incentivo in più è legato al Viola Park: l'ho vissuto solo per qualche giorno ed è mostruoso. Solo chi lo vede può capire di cosa si tratta. E non l'ho visto neanche tutto perché ci sono stato solo un paio di giorni, ma son convinto che una roba del genere nessuno ce l'abbia anche a livello europeo. Una scelta più giusta non la poteva fare la società. Prima del ritorno a Firenze però voglio centrare una salvezza tranquilla con la Reggiana, poi vedremo