Al centro sportivo di Trigoria, oltre al croato Coric, è stato il turno del difensore francese William Bianda a prendere la parola nella conferenza stampa di presentazione: "Il passaggio dal Lens alla Roma è stato un grande cambiamento, spero che vada tutto bene. È un onore per me essere qui. In Francia si fa spesso il paragone tra me e Varane, è un grande campione e mi ispiro a lui. Ci sarà molta concorrenza, devo imparare dai giocatori più importanti. Perché subito la Roma e non un grande club francese? Sono qui perché la Roma ha un grande progetto"