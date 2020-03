Il coronavirus non preoccupa la Bielorussia, che lascia disputare regolarmente i propri campionati come quello di sport, e soprattutto il suo presidente. Alexander Lukashenko torna a far discutere per essersi esibito in un incontro di hockey su ghiaccio davanti a un nutrito pubblico. Non solo, Lukashenko ha rilanciato alla tv di stato Btrc: "Qui non ci sono virus. Questo è un frigorifero. Gli sport, in particolare quelli sul ghiaccio, sono la migliore medicina anti-virus. Con questa psicosi abbiamo bloccato l'economia quasi in tutto il mondo".