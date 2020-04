In Bielorussia, il calcio, non si ferma. E questa sera si sono giocate le semifinali d’andata della coppa nazionale: Slavia Mozyr-Bate Borisov e Dynamo Brest-Soligorsk. Entrambi i match hanno visto la vittoria dei padroni di casa. Il Bate, che in campionato, nel weekend, ha trovato i primi punti stagionali, ha perso 1-0, con rete decisiva per lo Slavia di Yurii Pantia, trentenne terzinosinistro, nato in Ucraina e con n passato nel campionato russo.



Nell’altra semifinale, la Dynamo Brest ha vinto 2-0 con il Soligorsk: fondamentale il primo quarto d’ora, con le reti di Noyok al sesto minuto e di Savitskiy al tredicesimo, su assist di Artem Milevskyi, attaccante ucraino ex Dinamo Kiev, con più di 50 presenze con la maglia dell’Ucraina, convocati sia al Mondiale del 2006 che a Euro 2012. Agli inizi della sua carriera, era stato etichettato come l’erede di Shevchenko. E 3 giorni fa, in campionato, è stato decisivo per la vittoria dei suoi. Famoso per le sue maratone alcoliche, in Italia fu vicino al Livorno di Spinelli.