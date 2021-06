Marcelo Bielsa ieri sera si è presentato al campo dell'U11 del Leeds e si è offerto di dirigere la sessione d'allenamento. Quest'uomo ha proprio il calcio nelle vene.



. E non è un semplice modo di dire, non è una moda da cavalcare non è 'retorica insopportabile' come direbbe qualcuno, ma sono gesti, quotidiani, che testimoniano questa passione incontrollabile per il futbol. L'allenatore del, nella giornata di ieri, si è presentato al campo di allenamento per dirigere la sessione quotidiana.Sì,, quello che seminato per rendere grande il, quello delquello che ha lasciato la Lazio ancora prima di iniziare, che ha fatto qualcosa di epico tra, per non parlare di quanto ottenuto in patria, si è svegliato e si è presentato al centro dei giovani teenagers dei Whites proponendosi di dirigere l'allenamento. Amore puro.