Ci sarà un motivo se il suo soprannome è "el Loco" (il pazzo). Marcelo Bielsa è uno che dice quello che pensa e fa quello che dice. E allora, se c'è da parlare chiaramente di un suo collega, non si tira indietro e sfodera il suo giudizio: "Entro 15 giorni Mauricio Pochettino sarà di nuovo seduto su una panchina". Senza alcun pelo sulla lingua el Loco Bielsa ammette che l'ormai ex allenatore del Tottenham non starà molto senza allenare anche perché "I maggiori club europei proveranno a metterlo sotto contratto e se lo merita: il lavoro che ha fatto con gli Spurs è eccezionale". Si dice triste Bielsa per l'esonero del Poch che sottolinea "ha creato qualcosa di importante e l'ha fatto con molta cura, portando il Tottenham in finale di Champions".

Se Bielsa dovesse aver ragione è dunque solo questione di tempo per capire quale sarà la prossima destinazione del tecnico argentino: il Sun ricorda che tra meno di un mese in Spagna si giocherà il Clasico e sia Barcellona che Real Madrid potrebbero fare affidamento a Pochettino. Così come il Bayern Monaco che, dopo l'esonero di Niko Kovac, non ha ancora trovato un allenatore di spessore.