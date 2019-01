Oliver Bierhoff a La Gazzetta dello Sport, racconta la doppietta siglata alla Juve nella gara del maggio 2003, quando i bianconeri riuscirono a superare nel finale - per 4-3 - i clivensi: ci pensò Cristian Zenoni allo scadere. "Ultima di campionato, ultima di sempre per me, 24 maggio 2003. A Torino dovevamo fare punti per raggiungere il posto in Uefa, fu una partita strana e tesa; sotto 3-1 pareggiammo 3-3, ma nel finale la Juve ci punì: 4-3, gol di Cristian Zenoni. Sbagliammo nel recupero un paio di gol davanti alla porta, sarebbe stata la degna conclusione di un’annata molto bella. Peccato"