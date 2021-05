Oliver Bierhoff, direttore generale della nazionale tedesca, è intervenuto nel podcast Phrasenmaeher, per parlare del futuro di Joachim Low, che lascerà l’incarico di CT dopo l’Europeo. “Ama il bel gioco e sia a Barcellona che a Madrid si gioca bene a calcio. È chiaro che ha le competenze per allenare uno dei due club in futuro” ha dichiarato riguardo alla possibilità che Low sieda sulla panchina di una delle due grandi di Spagna.