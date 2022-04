Il Genoa pare ormai rassegnato a salutare a fine stagione Andrea Cambiaso, uno dei suoi uomini migliori in un campionato fin qui non particolarmente fortunato per i rossoblù. Ma la società ligure non ha alcuna intenzione di farlo a prezzo di saldo. Anzi.



Approfittando dei tanti occhi che si sono posati sul ragazzo classe 2000, che piace praticamente a tutte le big del nostro campionato, dalla Juve all'Atalanta passando per Inter, Milan e Napoli, la dirigenza del Grifone pare intenzionata a far partire una vera e propria asta al rialzo, partendo dalla non indifferente cifra di 15 milioni di euro.



Lo scrive Il Mattino.