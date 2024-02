Bigica su Berardi: ‘È il top player del Sassuolo, ecco quando torna’

Non è iniziata benissimo l’avventura di Emiliano Bigica sulla panchina del Sassuolo. Al debutto da allenatore neroverde, ha perso 1-6 contro il Napoli e nel post partita ha commentato così il brutto ko: “Era impossibile preparare la partita in due giorni - ha detto ai microfoni di Dazn - ho provato a toccare gli aspetti psicologici perché bisogna ritrovare il coraggio. La partita col Verona è una finale, il nostro campionato inizia domenica. Non avremo sempre di fronte il Napoli”.



SU BERARDI - “È fondamentale, il nostro top player. Nella partitella stava bene e l’ho portato in panchina, tra quattro giorni si rigioca e sarà a disposizione. In questi due giorni ho provato a dare qualche input difensivo, ora lavoreremo per essere aggressivi in attacco e recuperare il pallone in una zona più offensiva possibile”.



IL CALENDARIO DEL SASSUOLO - Il prossimo impegno del Sassuolo sarà il 3 marzo in casa del Verona, come detto da Bigica, poi i neroverdi ospiteranno il Frosinone sabato 9 prima di andare all’Olimpico per affrontare la Roma domenica 17 marzo nell’ultima partita prima della sosta per le nazionali. La ripresa, sarà il 1º aprile in casa con l’Udinese.