Lucas Biglia non sa ancora in quale squadra giocherà nella prossima stagione ma il suo desiderio è quello di restare in Italia, per questo motivo spera che la trattativa con il Torino possa concludersi.



"Vorrei continuare a giocare in serie A" ha ammesso il centrocampista argentino ai microfoni di DirecTv Ecuador. Ma il Torino sta ora prendendo tempo: Biglia per i granata non è la prima scelta, il direttore tecnico Davide Vagnati sta cercando di chiudere la trattativa per Fausto Vera, giovane regista argentino di proprietà dell'Argentinos Juniors.