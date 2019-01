Per l’Epifania i tifosi delaspettavano buone notizie dal mercato e invece sono arrivate dall’infermeria.. Reperire sul mercato un “cervello” di centrocampo in grado di prendere da subito in mano le redini della squadra come fece8 anni fa era praticamente impossibile. Ritrovare Biglia sarebbe perciò un passaggio fondamentale per ridare logica a una squadra che ha vissuto in emergenza gli ultimi 2 mesi. La volonterosa coppia di centraliha retto fin troppo in base a quelle che sono le loro qualità. Dall’altra parte la società, prima ancora dell’allenatore, non è riuscita a interrompere l’ostracismo nei confronti diin nome della ragion di stato e quindi di alternative non ce ne sono state e non ce ne sono.Fatto sta che con l’imminente rientro di Biglia l’emergenza pare terminata. Si parla di un suo ritorno addirittura contro il Genoapoiché l’operazione al polpaccio è stata delicata e il giocatore è storicamente soggetto a ricadute e a problemi muscolari.. Con il ritorno di Biglia. Pian piano tutti i candidati trovano altre sistemazioni e a livello di immagine il Milan non ci fa una bella figura. Da questo punto di vistaA proposito di Leonardo, oggi è stato finalmente depositato il contratto di​, un giocatore di talento tutto da scoprire e soprattutto da collocare nel calcio italiano.. La situazione attuale del Milan dal punto di vista tecnico ed economico impone il divieto assoluto di sbagliare un acquisto così dispendioso.