"​Stiamo lavorando per l’acquisto in un play davanti alla difesa" ha spiegato Urbano Cairo nel corso di un'intervista rilasciata a La Stampa, anticipando quali saranno le prossime mosse di mercato del Torino. Il regista che la società granata cercherà di acquistare in tempi brevi sarà uno tra Lucas Biglia e Fausto Vera.



Con il centrocampista in uscita dal Milan l'accordo c'è già diverso tempo ma il dt Davide Vagnati ha deciso di prendere tempo in attesa di capire se l'affare Vera si potrà sbloccare: l'obiettivo del Torino è comunque quello di chiudere in fretta la questione regista.