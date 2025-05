Biglietti finale Champions League Psg-Inter: da oggi si possono comprare

Novità per i tifosi dell'Inter che il prossimo 31 maggio vogliono essere sugli spalti dell'Allianz Arena di Monaco di Baviera per la finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain. E' iniziata ieri la distribuzione dei codici per l'acquisto dei biglietti ai tifosi nerazzurri che erano riusciti a iscriversi sulla piattaforma dedicata creata dal club.In questi giorni le richieste avevano superato quota 80 mila, un numero ampiamente superiore alla disponibilità, ovvero 18 mila tagliandi. Impossibile accontentare tutti, ecco perché l'Inter ha utilizzato un criterio di assegnazione che ha premiato i più fedeli.

Sono stati tenuti in considerazione gli anni consecutivi di sottoscrizione abbonamento o di iscrizione a un Inter Club. I primi codici inviati a quei supporters che hanno rispettato i criteri di fedeltà potranno essere utilizzati per l'acquisto vero e proprioNella giornata di lunedì 19 maggio verranno poi inviati i codici al successivo gruppo di tifosi. L'Inter consiglia a chi non avrà ricevuto il codice entro lunedì di monitorare quotidianamente il proprio indirizzo mail inserito in fase di richiesta. Potrebbe servire per verificare la ricezione di codici che saranno poi inviati in caso di disponibilità residue.