Giornata importante per l'Inter e i suoi tifosi:in programma allo stadio Ataturk di Istanbul sabato 10 giugno contro il Manchester City. Stasera o più facilmente questo weekend, l’Inter comunicherà attraverso i propri canali ufficiali le varie strade per assicurarsi un posto per vedere dal vivo il big match contro gli uomini di Guardiola, che vale un pezzo di storia(che i club gestiranno personalmente). Come scrive La Gazzetta dello Sportl’Inter ha 40 mila tesserati per il campionato, il doppio dei biglietti a disposizione, per questo non sarebbe nelle condizioni di soddisfare tutte le richieste. Di sicuro,poi il numero crescerà in base al numero degli iscritti al club stesso.Le candidature per ottenere i biglietti riservati al pubblico “neutrale”, con quattro categorie di prezzo (70, 180, 490 e 690 euro), si sono chiuse lo scorso 28 aprile e i fortunati sono stati estratti in questi giorni.Una strada più semplice, ma molto onerosa, potrebbe essere quella dei pacchetti da affidare alle agenzie di viaggio., non è escluso che si possa partire al mattino del giorno della gara e rientrare all’alba del giorno dopo, quindi senza dormire. Nel 2005, per la disfatta del Milan a Istanbul contro il Liverpool, i pacchetti costavano circa 700 euro, 18 anni rischiano di essere quasi raddoppiati. La possibilità di muoversi in autonomia esiste, ma è molto costosa. Ai quali bisognerà aggiungere i costi per il pernottamento (i prezzi in città sono schizzati alle stelle) e ovviamente per il biglietto.L’apertura del Meazza per i tanti tifosi che non riusciranno a raggiungere Istanbul piace a tutti: dal club al Comune, passando chiaramente per i supporters nerazzurri. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com pLe parti sono al lavoro per trovare una soluzione organizzativa. Il concerto di Tiziano Ferro, in programma il 15 giugno a San Siro, al momento non sembra essere un problema.