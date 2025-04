Biglietti finale Europa League 2024-25: aperta la vendita, costi e disponibilità

AFP via Getty Images

La finale diallo stadio San Mamés di Bilbao (Spagna).Un totale di 41.000 biglietti su 49.600 sono disponibili per l'acquisto diretto per i tifosi e il pubblico generico., mentre i restanti biglietti saranno messi in vendita direttamente in tutto il mondo tramite UEFA.com/tickets. Ogni candidato prescelto potrà acquistare fino a quattro biglietti nella categoria di prezzo assegnata.(riservato ai tifosi delle squadre): 40 €

: 65 €: 160 €: 240 €Il biglietto per persone con disabilità costa 40 euro (prezzo Fans First) e comprende un biglietto gratuito per un accompagnatore.