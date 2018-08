Cristiano Ronaldo esordirà di fronte ai tifosi della Juventus il prossimo 25 agosto. Il club bianconero ha diramato le informazioni per l'acquisto dei tagliandi per il primo match casalingo della stagione.



"L’attesa è quasi finita. La serie A scatta il 18 agosto, proprio con il match dei bianconeri in trasferta a Verona contro il Chievo (ore 18), e esattamente una settimana dopo, il 25 agosto alle 18, la Juventus farà il suo esordio casalingo in casa, contro la Lazio. Come sempre, i primi a poter acquistare i biglietti in prevendita saranno i Juventus Member, cui saranno dedicati alcuni giorni di vendita riservata. Inoltre, anche i Junior Member, potranno comprare i loro tagliandi se accompagnati da un J1897 member o un B&W member sia nella fase di vendita riservata J1897 che durante quella dedicata ai Black&White Member: unico canale dedicato alla vendita riservata dei Junior member è il Fan Service Juventus, al numero dedicato 011.45.44.095 oppure (+39) 011.45.30.486 per chi chiama dall’estero. Ecco quindi le fasi di vendita: Oggi, 9 agosto dalle 14, fino alle 23.59 di domani venerdì 10, biglietti solamente a disposizione dei J1897 Member; dalle 11 di sabato 11 agosto alle 23.59 di domenica 12, vendita riservata estesa anche ai Black&White Member; lunedì 13 alle 11.00 in caso di disponibilità scatterà infine la vendita libera. Vi ricordiamo infine che Listicket è l’unico canale autorizzato alla vendita dei biglietti tramite il sito Listicket.com, le ricevitorie autorizzate, e il call center TicketOne. Se si è iscritti ad uno Juventus Official Fan Club si potrà far riferimento al centro di coordinamento".