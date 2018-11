Il match di questa sera tra Milan e Juventus sarà disertato dagli Ultras bianconeri che hanno deciso di non essere a San Siro per il big match della 12° giornata. Il motivo è semplice e noto: il caro biglietti applicato a tutte da tutte le società in occasione delle partite contro la Juventus. Una protesta, quella degli Ultras bianconeri, che raggiunge il suo apice dopo le proteste iniziate già la scorsa estate.