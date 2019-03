Guerra di biglietti tra il Barcellona e il Manchester United. I Red Devils non hanno digerito i prezzi fissati dai blaugrana per la sfida di ritorno dei quarti di Champions League, in programma il 16 aprile: 120 euro, tanto costerà ai tifosi inglesi la trasferta al Camp Nou, la cifra più alta per una trasferta nella storia dello United. Inaccettabile per il club di Manchester, che ha reagito con una doppia mossa: alzare a sua volta i prezzi per i tifosi del Barça e 'sovvenzionare' i propri tifosi in modo che non paghino oltre 90 euro a biglietto. Si legge nel comunicato pubblicato dai Red Devils: "Riteniamo che i nostri tifosi in trasferta siano nuovamente soggetti a prezzi dei biglietti aumentati/eccessivi da parte del club sfidante. Abbiamo preso la difficile decisione di addebitare ai tifosi del Barcellona lo stesso importo che verrà addebitato ai nostri tifosi per la sfida del Camp Nou (intorno ai 120 euro). Useremo entrate aggiuntive per sovvenzionare i nostri supporter in trasferta pagando la differenza di 30 euro sul prezzo del biglietto". Risultato? Già polverizzati i 4610 posti assegnati ai tifosi inglesi e lunedì prossimo ne verranno messi a disposizione altri.