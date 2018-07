Riccardo Bigon, ds del Bologna, intervistato da Repubblica:



La cessione di Verdi poi era nell’aria da gennaio. Era inevitabile?



«Il giocatore ormai aveva una dimensione da grande squadra. E per noi ora si aprono possibilità insperate: Saputo mi ha fatto reinvestire tutto, di questo gli sono grato. Fare mercato così è più semplice, diversamente non so se sarebbe stato possibile. E aggiungo: spesso la svolta, per un club, arriva proprio dopo una grande cessione».



Come fu nel suo Napoli dopo Cavani. Ma è sicuro che la squadra oggi non si sia indebolita?



«Chi lo dice? L’ambiente? Che figura mitologica è l’ambiente? Io sto al mio lavoro, che è orientato per necessità al miglioramento di un gruppo».



A proposito di gruppo: dal suo, sono usciti gli scout Leonardo Mantovani e Maurizio Micheli, che tornano al Napoli.



«Sono dei fratelli di calcio, con cui ho condiviso nove anni di lavoro e li ringrazio pubblicamente. Presto comunicheremo chi li sostituirà»