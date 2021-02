Il direttore sportivo del Bologna, Riccardo Bigon, presenta ai microfoni di Dazn il derby contro il Sassuolo: "Stare bene fisicamente, avere buone qualità e talento, aggiungerci la mentalità giusta: gli ingredienti sono sempre gli stessi, speriamo di metterli in campo. Stasera scendono in campo e si affrontano due squadre con grandi qualità, vediamo come va".