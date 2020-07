Intervistato da Dazn il ds del Bologna, Riccardo Bigon, ha parlato nel prepartita della sfida contro l'Inter:



"L’approccio alla partita è uno degli step da fare, è fondamentale per la riuscita della partita stessa. Ovvio che il mister lavora su questo, abbiamo tanti giovani e vogliamo crescere e cercare di fare qualcosa di più. Tutto ciò che concerne questo diventa fondamentale, abbiamo fatto dei passi in avanti ma dobbiamo continuare e appuntamenti come quello di oggi possono essere importanti anche su questo aspetto".