Il Milan ci prova per Tomiyasu. Il Bologna è pronto ad ascoltare, ma dettando le condizioni. Riccardo Bigon, direttore sportivo dei rossoblù, parla, a margine della conferenza stampa di Aaron Hickey, del futuro del difensore giapponese: "Per lui abbiamo rifiutato offerte perché per noi è importante e perché crediamo possa avere una valutazione superiore a quella proposta dal Milan. Si può dire che lui è stata al centro di una di quelle trattative a cui abbiamo detto no perché al momento il mercato non ha le possibilità di darci quanto il giocatore per noi vale".



SULL'ATTACCANTE - "​L’operazione Supryaga ad oggi si può considerare chiusa. Non c’è un piano B, in quanto non abbiamo la necessità di inserire in rosa un prospetto per il futuro".