Bijol, offerta del Leeds: Udinese su Bertola e Wisniewski

Cristian Giudici

9 minuti fa



Sirene inglesi per Jaka Bijol. Il difensore centrale sloveno (classe 1999) dell'Udinese è in trattativa col Leeds, che ha già avanzato una prima offerta rifiutata dalla società friulana. I due club sono ancora in contatto alla ricerca di un accordo.



Intanto l'Udinese monitora il mercato dei difensori centrali. Nel mirino ci sono due giocatori dello Spezia: il polacco Przemyslaw Wisniewski (classe 1998) e l'italiano Nicolò Bertola (classe 2003), seguito anche da Cagliari e Sassuolo dopo le voci su Inter e Juventus.