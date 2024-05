Le 98 società che nella scorsa annata hanno partecipato alle massime divisioni continentali hanno tutte pubblicato in tempi recenti i bilanci relativi alla stagione 2022/2023. Calcio e Finanza ha messo assieme tutti i dati disponibili e favorito un interessante confronto tra la Serie A e i principali campionati europei. Ecco cosa emerge.In Inghilterra si ricava di più, si spende di più e si hanno i conti più in rosso rispetto a tutte le altre leghe maggiormente accreditate. Ci sono oscillazioni per quel che riguarda le posizioni da podio, quasi esclusivamente appannaggio di Liga e Bundesliga, ma occupate da Ligue 1 e Serie A se il focus si sposta su dati spesso negativi come il risultato netto.

Nella gallery di seguito tutti i dati raccolti dal portale specializzato