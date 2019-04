L'Economista, supplemento del Corriere della Sera ha analizzato il rapporto tra il monte stipendi dei giocatori tesserati per un club di Serie A e i risultati ottenuti in campo.



Analizzando il rendimento delle tre storiche big con il monte ingaggi più alto, Milan, Juve e Inter, appare evidente come i punti conquistati dalla Juventus costino in media 3 milioni e 373 mila euro in stipendi. Il Milan è invece a quota 3,2 milioni (ma incide tanto lo stipendio di inizio anno di Higuain) mentre l'Inter si ferma a 2,6 milioni per ogni punto fatto.