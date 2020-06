. Due partite con in campo tutto il meglio o quasi della Serie A, Stati generali per vedere come si sta e come si starà. In generale lo stato è quello di una lasagna tirata fuori dal freezer e non ancora del tutto scongelata.Prendete, la parte per il tutto, dove il tutto è il Napoli: il sugo della lasagna ha ancora cristalli di ghiaccio, paralizzante. Ma qua e là la mozzarella è già commestibile, basta una scaldata. E le polpettine di carne? Beh, ancora un'oretta (facciamo altre due partite?) di temperatura ambiente per diventare commestibili. Ospina che si fa passare la palla tra le gambe da pupazzo di ghiaccio e inventa il gol qualificazione con un lancio laser.Prendete, CR7: non è sbrinato neanche un po'. Gambe e anche fiato come un parabrezza d'auto che in un mattino di inverno devi prima sghiacciare. In stato di appena appena risveglio da dormitona in iglootra i pochi che somigliano a se stessi di prima, cioè al confine tra l'inutile e il vezzoso.Prendete, lui sì abbastanza scongelato rispetto a quel che era prima. Ma Lukaku e Lautaro erano in confezione da non consumare prima di averli tenuti a lungo bagnomaria. Il resto dell'Inter è apparso abbastanza scaldato, Conte anche troppo.Prendete quel, ma che può farci lui con un Milan dove Paquetà e Leao possono scaldarsi fin che vogliono, resteranno sempre bastoncini findus?. Considerando come (secoli fa) era partita la stagione... Per dirci che il Milan ha qualche problemino in difesa, qualche problema a metà del campo, qualche problemone in attacco. Diciamo che il Milan si vede che è una squadra di gran buona volontà, il suo miglior pregio.. Pare vada di moda chiamare e battezzare Stati generali quella cosa in cui ci si dice cosa sarebbe bello fare ma non si sa come farlo e se farlo. Poi ci si saluta. Tipo dirsi che bisogna giocare bene, stare sempre concentrati, giocare di squadra, far viaggiare veloce il pallone, riconquistarlo dai piedi degli avversari, muoversi in armonia tra reparti e individui e vincere. Ma va? Ma se Stati generali così li fa il capo del governo, vuoi che le telecronache Rai e in fondo il calcio non reciti tutto coperto di brina la parte dello scongelato e non si racconti di essere stato mesi in freezer perché...già perché?