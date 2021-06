"Se penso alle sfide che abbiamo dovuto affrontare al Milan, sin dal primo giorno... Dovevamo portare in pari i conti, perché il rosso aveva superato il livello di guardia, e allo stesso tempo migliorare le performance sul campo". Parole firmate, colui che sta aiutando il Milan a raggiungere, lentamente, il suo obiettivo.. "Se avessimo copiato dei modelli esistenti avremmo fallito entrambi gli obiettivi" ha spiegato recentemente il CEO rossonero in un'intervista. "Dovevamo fare qualcosa di rottura, trovare un modo di agire tutto nostro, altrimenti non avremmo avuto alcuna possibilità di evitare l'angolo morto. Siamo in viaggio, la cosa difficile da accettare è che non esistono scorciatoie".(anche) per questo la crisi non ha particolarmente modificato il modus operandi dalle parti di via Aldo Rossi. Lì dove le parole d'ordine sono sostenibilità e attenzione.si prendano le ultime due annate e i volti nuovi comparsi a Milanello. Da Rebic a Tomori, passando per Kjaer, Saelemaekers, Tonali e Meitè.. La strategia del Milan, invece, appare chiara: puntare sui prestiti. E, di conseguenza, ogni investimento. Ne sono esempio le operazioni legate a Rebic, riscattato con un anno d'anticipo; il doppio affare dell'estate scorsa, con le conferme del leader Kjaer e della sorpresa Saelemaekers.Lo stesso che si sta facendo, per guardare all'altro lato della medaglia, con Sandro Tonali (e che si è già fatto con Soualiho Meïté, tornato al Torino). Dell'ex centrocampista del Brescia abbiamo parlato a lungo, così come del rebus legato al suo futuro: ai 10 milioni già versati l'anno scorso il Milan dovrebbe aggiungerne 15 per il riscatto (più 10 bonus). Cifre sui quali la dirigenza sta valutando con meticolosità, provando a rivedere le condizioni.Lo stesso si dica per l'asse che collega Milano con Barcellona, dove gioca, obiettivo rossonero per un prestito con diritto di riscatto. Perchè ogni investimento va pesato,