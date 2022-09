- con prospettive di crescita ancora inesplorate -Riportato in Ligue 1 con un'applicazione certosina di quel(foto Ansa)"Tutti usano i dati statistici, ma noi pensiamo di avere un vantaggio nel modo diverso in cui li utilizziamo.Non si tratta di utilizzare o meno i dati, ma di combinarli con l’istinto. RedBird ha già affrontato il tema all’interno del Milan".- L'uomo che ha raccolto l'eredità del fondo Elliott, di cui ha tessuto le lodi nel corso del panel Leaders in Sport di Londra in cui è intervenuto, è sceso ancora di più nel dettaglio a proposito del modello di business che ha intenzione di proporre in Italia: "questo è il giusto approccio al mercato dei trasferimenti e alle retrocessioni".- lo ha ribadito recentemente pure Maldini -, in attesa che i ricavi crescano ad un livello tale da potersi permettere calciatori di levatura superiore,Ancora migliorabile se il sistema di analisi dei dati di Zelus (l'azienda acquisita da RedBird proprio per dare slancio al suo progetto) saprà conciliarsi con la capacità dell'area tecnica rossonera di individuare anche profili umani compatibili con l'idea di calcio e di fare squadra che è stato nell'ultimo triennio il vero punto di forza.Quello che il club francese può fare oggi in piccolo, considerando budget e bacino d'utenza, in un club in ascesa e accompagnato da una tradizione di grandezza come il Milan può essere amplicato all'ennesima potenza.Senza la presunzione di voler dare lezioni agli altri, ma l'ambizione di diventare un modello sostenibile e virtuoso nel panorama italiano: "L'acquisto del Milan è una delle cose più entusiasmanti che abbiamo fatto. Il nostro interesse per il club e il suo brand riguardava anche la Serie A e quelle che pensiamo siano possibilità di crescita per questo campionato. Penso che le nostre attività nella costruzione del Milan dovrebbero avere un effetto derivato nel contribuire a sollevare tutto anche in Serie A". Parola di Cardinale.