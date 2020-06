L'emergenza Coronavirus influirà notevolmente anche sui conti del Milan. Mancano almeno 20 milioni di euro degli introiti del botteghino, attività commerciali correlate alla partita, sponsor e altri costi straordinari legati alla pandemia. Come emerso negli ultimi giorni, il club di via Aldo Rossi chiuderà il bilancio 2019/2020 con un rosso stimato tra i 90 e 100 milioni di euro. Ma emerge anche un dato molto confortante e che testimonia la solidità della proprietà rossonera: il club non ha alcun debito sui mercati obbligazionali. A differenza di altre società molto importanti del nostro campionato che , hanno emesso dei bond o hanno chiesto prestiti garantiti per il pagamento degli stipendi.