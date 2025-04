Bilancio Sampdoria: cresce il rosso, ma Tey investe 105 milioni. Via libera al risanamento

A fine marzo si è riunito il Consiglio d’Amministrazione dellaper definire il bilancio della società, che sarà sottoposto all’approvazione dell’assemblea degli azionisti convocata per mercoledì prossimo a Bogliasco. Un appuntamento cruciale, che arriva in una fase in cui il club continua a navigare tra le difficoltà economiche ereditate e un processo di risanamento che, seppur ancora in corso, comincia a mostrare segnali concreti.Il CDA ha potuto contare sul sostegno di Joseph, principale finanziatore del club blucerchiato, che ha confermato la propria disponibilità a supportare il percorso finanziario intrapreso. Secondo quanto comunicato dalla società, entro la fine di giugno Tey avrà investito complessivamenteUn impegno economico imponente, che ha permesso non solo di portare avanti importanti progetti strutturali come il completamento della nuova sede di Bogliasco e del centro sportivo, ma anche di dare una nuova veste a Samp City, la vetrina del club nel cuore della città. Parte di queste risorse sono state destinate al rispetto degli impegni presi con i creditori, con 30 milioni stanziati in tale direzione, e al saldo di debiti accumulati dalla precedente gestione, pari a 49 milioni.

Nonostante l’impegno, il bilancio 2024 chiude con un. Sono quasi 11 milioni in più. Si tratta del sesto esercizio consecutivo in perdita per la Sampdoria, che in questa stagione non ha potuto beneficiare degli effetti positivi legati agli accordi di ristrutturazione del debito con i creditori, una voce che l’anno scorso aveva contribuito a mitigare l’impatto negativo sui conti. La retrocessione ha inevitabilmente inciso sul valore della produzione, che è sceso a 44 milioni, così come sui proventi derivanti daiNel bilancio 2023, infatti, era ancora compresa la quota relativa alla seconda parte della stagione disputata in Serie A, un elemento che quest’anno è venuto a mancare.

Nonostante queste difficoltà, il processo di risanamento sta prendendo forma. Durante l’anno sono state risolte anche alcunecon l’ex patron Massimo Ferrero, tra cui il subentro completo nel contratto di leasing del marchio e l’acquisizione, tramite Blucerchiati Spa – la holding che attualmente controlla il club – delle azioni residue ancora in capo a Sport Spettacolo Holding. Con questa operazione, la società è arrivata a detenere il 99,96% del pacchetto azionario del club.Il lavoro di contenimento dei costi, fa sapere Il Secolo XIX, ha prodotto un risparmio complessivo superiore ai 46 milioni di euro, grazie alla riduzione degli stipendi, delle commissioni ai procuratori, delle minusvalenze, degli ammortamenti e degli accantonamenti. L’obiettivo ora è chiaro:dopo anni difficili segnati da scelte sbagliate e risultati sportivi altalenanti. L’assemblea della prossima settimana rappresenta un passaggio fondamentale in questa direzione