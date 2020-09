Unnetto che è sceso sotto quota 400 milioni ma che resta alto (), e una. Numeri che potrebbero peggiorare se la Juventus decidesse di caricare nel, con conseguente incremento del deficit a circa 90 milioni. A mercato ancora aperto, fino al 5 ottobre, e alla luce anche dello scenario generale riguardo al calcio europeo descritto da Andrea Agnelli in qualità di presidente dell’Eca Se così fosse, è chiaro che, che vive ancora unadi un contratto che inizia pericolosamente ad avvicinarsi alla scadenza, fissata a giugno 2022., un contratto da 20 milioni di euro a stagione, un super ingaggio. E una trattativa che non si sblocca, con il, per la Juve, di ritrovarsi a fine mercato con in casa un calciatore che, se poi non rinnovasse durante il 2020-21, fra un anno dovrebbe essere ceduto a prezzo di saldo , per non perderlo a zero nel 2022.delle necessitò di, delche sta portando avanti la coppia(la priorità è un centravanti da affiancare a) e delle difficoltà per ilalla Continassa potrebbero davvero prenderla in considerazione. Un'ipotesi che tutti a Torino vorrebbero scongiurare, ma che potrebbe rendersi necessaria.