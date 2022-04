Andoni Iraola è in pole per succedere all'attuale tecnico del Bilbao Marcelino García Toral. Iraola è uno dei giocatori più importanti della storia basca con più di 500 presenze. Ora alla guida del Rayo Vallecano con il quale ha raggiunto lo scorso anno la promozione in Liga, ora potrebbe tornare da allenatore al Bilbao. Lo riporta fichajes.net.