Sono il presente e il futuro dell'Athletic Bilbao ed ora anche della nazionale ghanese. I fratelli Iñaki e Nico Williams, infatti, hanno scelto di giocare per il paese d'origine della loro famiglia. Così, nonostante il fratello maggiore Inaki avesse esordito in un'amichevole con la nazionale spagnola, ora si troveranno anche in nazionale per difendere gli stessi colori. Lo riporta il portale Ghanasoccernet.