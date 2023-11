La disastrosa alluvione abbattutasi sulla Toscana ha toccato da vicini molte persone ed è stata vissuta con particolare trasporto emotivo anche dalla città di Firenze e dalla Fiorentina, che in forma di rispetto delle vittime ieri ha mantenuto il silenzio stampa in occasione della sfida contro la Juventus. Al lutto delle zone più colpite ha partecipato a modo suo anche parte del tifo organizzato e della Curva Fiesole, che ha disertato l’appuntamento del “Franchi” per mettersi a disposizione delle squadre di soccorso che stanno liberando i comuni nelle peggiori condizioni dal fango e dai detriti.



A loro questa mattina si è aggiunto Cristiano Biraghi che, approfittando del giorno di riposo concesso dall’allenatore viola Vincenzo Italiano 24 ore dopo la sconfitta contro la formazione di Allegri, si è recato in mattinata presso Campi Bisenzio, una delle zone in cui la situazione è particolarmente critica, per offrire il suo contributo. A testimoniarlo è la foto pubblicata dal profilo social 999_fiorentina.