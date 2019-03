Il giocatore della Fiorentina Cristiano Biraghi ha rilasciato un’intervista al Corriere Fiorentino: “Abbiamo avuto un calo, a livello mentale qualcosa abbiamo pagato. Dobbiamo rimboccarci le maniche, lavorare di più. Classifica? La guarderemo soltanto a fine campionato, abbiamo perso 4-5 punti per strada. Coppa Italia? A Bergamo sarà tosta, ma la partita di campionato ci ha insegnato molto e ora sappiamo bene cosa dobbiamo fare. Futuro? Non ho motivi per chiedere di andar via fino a quando avrà gli stimoli giusti per vestire questa maglia”.